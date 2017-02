L'Inter deve rafforzare le fasce per fare il definitivo salto di qualità e il ds Ausilio sta pensando a Sime Vrsaljko. L'ex Sassuolo non ha sfondato all'Atletico Madrid e anche per questo i nerazzurri proveranno a fare un tentativo in estate, contando anche sui buoni rapporti con l'agente Beppe Riso, lo stesso di Gagliardini. Lo spiega Tuttosport.