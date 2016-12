Inter, Icardi sfida Tevez per 400mila euro in più

Quanto vale il titolo di capocannoniere? Per Maurito Icardi ha una cifra ben precisa: 400mila euro. E' questo infatti il bonus che l'argentino ha inserito nel nuovo contratto che si appresta a firmare con l'Inter. Il bomber è a quota 17 gol in campionato e Carlitos Tevez è solo un gradino più in su. Il bonus è una motivazione in più per prendersi il trono del gol. Gol che potrebbero servire anche a portare l'Inter in Europa.