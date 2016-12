Inter, Icardi rifiuta il rinnovo

14:03 - Mauro Icardi si allontana dall'Inter. Dopo che le trattative per il prolungamento si sono arenate, la proposta dell'Inter - 2,6 milioni di euro a stagione fino al 2019 più bonus - è stata rispedita al mittente. La richiesta è uno stipendio da top player, superiore cioè ai 3 milioni, o una clausola rescissoria per fissare già il prezzo a 30-35 milioni e quindi permettergli di partire in caso l'Inter non fosse da scudetto l'anno prossimo.

Una situazione preoccupante per l'Inter, visto che Roberto Mancini avrebbe posto il veto sulla cessione di Maurito perché vorrebbe ricostruire la squadra del futuro proprio su di lui. Per il momento l'Inter ha risposto 'picche' alla richiesta di Icardi: per ricucire lo strappo le due parti devono cercare di venirsi incontro.