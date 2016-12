Inter, i tifosi avvisano Thohir: spopola l'hashtag #savekovacic

Da un lato il Milan che torna protagonista sul mercato. O promette di farlo. Dall'altro la Juve che ha già messo a segno due colpi importanti. E altri ne annuncia. E In mezzo l'Inter, coi tanti nomi sul taccuino di Ausilio e gli altrettanti cordiali dinieghi. Per il momento almeno. Perché il mercato, si sa, regala lampi improvvisi e ciò che non si sblocca per settimane o che sembra addirittura sfumato, si risolve poi nell'attimo di una improvvisa stretta di mano. Però...



Però questo principio d'estate certo non tranquillizza i tifosi nerazzurri. Anzi, li spaventa eccome! Tourè no. Cuadrado idem. Jovetic piace ma... Montoya? Boh! E poi Salah, Motta, Melo, Perisic, Imbula. E prima ancora Benatia e Miranda. E tanti altri ancora. Trattative, contatti, corteggiamenti: si vedrà cosa succederà da qui a fine agosto, tempo al tempo insomma. O meglio, tempo a Piero Ausilio che il suo lavoro ha dimostrato di saperlo fare.



Un tempo che però, tastando il polso di chi ha il cuore nerazzurro, sta diventando sempre meno, a dire il vero. Perchè la pazienza dei tifosi, si sa, è una merce a scadenza ravvicinata. E il caso Kovacic insegna. Soprattutto spiega molto l'hashtag che da qualche giorno spopola sul web: #savekovacic è un avviso che il club non può infatti sottovalutare. E' un messaggio diretto a Thohir.



Vendere il croato (che sia al Liverpool o a chi altro) viene inteso come un'ammissione di debolezza, una mancanza di programmazione, come l'ennesima occasione persa. Non è Mateo - sostengono i supporter nerazzurri - che deve essere sacrificato sull'altare del risanamento economico e finanziario. Da lui e da Icardi bisogna al contrario ripartire per tornare in alto. Difficile dar loro torto.



Siamo solo all'inizio ma l'estate nerazzurra promette di essere caliente.