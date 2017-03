Nelle ambiziose strategie di mercato dell'Inter targata Suning, c'è anche una parte relativa allo sfoltimento della rosa e alla cessione degli esuberi. Il Corriere dello Sport rivela che oltre Jovetic e Ranocchia (in prestito a Siviglia e Watford, ma di proprietà dell'Inter) anche Santon, Nagatomo e Biabiany sono destinati a partire. Da valutare Ever Banega, che non ha pienamente convinto.