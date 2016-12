Inter, Handanovic vuole la Champions: ecco chi può sostituirlo

Nell'ambiente nerazzurro inizia a circolare il dubbio che quella contro l'Empoli possa essere stata l'ultima partita di Samir Handanovic con la maglia dell'Inter. Ad alimentare questa ipotesi lo stesso sloveno, che al termine del match ha sottolineato, non per la prima volta, il dispiacere per non giocare la Champions League . Una malcontento poco nascosto dietro alla solita formula di rito: "Ho un contratto ma nel calcio non si può mai sapere".

Il Fair Play Finanziario unito alla volontà di tenere i pezzi pregiati (leggi Icardi e Perisic). Thohir e l'Inter potrebbero decidere di sacrificare proprio Handanovic, valutato 15 milioni, per fare cassa. Trovare una destinazione non è però facile. Chelsea e United potrebbero cambiare il numero 1: Courtois e De Gea sono nel mirino del Real Madrid. Ma c'è una questione non irrilevante: né il Chelsea né lo United giocheranno la Champions. Ecco dunque l'Arsenal: Szczesny vuole restare a Roma, c'è Cech che però ha qualche acciacco.



Un'eventuale cessione aprirerebbe alla ricerca di un sostituto. La lista ha diversi nomi: il primo, quello preferito da Mancini, è quello di Perin. Ha però due controindicazioni e cioè il prezzo elevato (che non giustificherebbe quindi il sacrificio dello sloveno) e l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per l'inizio di stagione. Le altre soluzioni sono più low-cost, ma di minore appeal. Salvatore Sirigu, in uscita dal Psg, potrebbe essere l'affare migliore. A parametro zero si libera Mandanda, 31enne francese del Marsiglia. Infine sta maturando l'ipotesi Neto: il portiere brasiliano, che vive all'ombra di Buffon, gradirebbe l'opportunità di giocare titolare.