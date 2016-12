Inter-Handanovic, via alla trattativa per il rinnovo

13:35 - L'Inter si tiene stretta Handanovic. E' stato lo stesso presidente Thohir a mettere in moto la macchina per il rinnovo del contratto del portiere, in scadenza nel 2016. Il ds Ausilio si è incontrato a Montecarlo con il suo procuratore, riaprendo la trattativa tra il club e lo sloveno, che da parte sua ha manifestato la sua volontà di restare in nerazzurro. Handanovic, che guadagna 2,2 milioni di euro, chiede un ingaggio da top player da 3 milioni.

L'Inter è al lavoro per blindare il suo portiere e respingere gli assalti che arrivano soprattutto dall'Inghilterra, con Manchester United e Liverpool pronte a sferrare l'assalto (ma recentemente si è parlato anche di Roma). Handanovic, dunque, si riavvicina al nerazzurro: la sua intenzione è quella di prolungare il contratto, con un adeguamento però dell'attuale ingaggio per essere equiparato agli altri big della squadra. Nella trattativa avviata ufficialmente a Montecarlo tra Ausilio e Federico Pastorello negli uffici di quest'ultimo rientrano anche i diritti d'immagine. Il proposito dell'Inter e di Ausilio - che riferirà l'andamento dell'operazione a Thohir quando il presidente arriverà a Milano per la gara di Europa League contro il Celtic del 26 febbraio - è quello di chiudere la pratica per il rinnovo su base biennale entro il mese di maggio.