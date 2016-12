Inter, Handanovic: "Rinnovo? Voglio vincere"

Samir Handanovic avverte l'Inter e chiede garanzie tecniche per firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2016. Il portiere nerazzurro ha messo le cose in chiaro davanti ai microfoni di Premium Sport nel corso di Serie A Live: "Non è solo una questione di soldi, io voglio vincere. Non c'è ancora un accordo, ma è possibile che resti". Ora tocca a Erick Thohir convincere lo sloveno con un progetto vincente per gli anni futuri.