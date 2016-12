Inter: Handanovic è sempre più lontano

11:53 - "Situazione particolare". Così Mancini alla vigilia della sfida contro la Juve parlando di Handanovic, che a 31 anni sogna di giocare la Champions League e il cui rinnovo è più lontano che mai (il contratto è in scadenza nel 2016). La 'papera' sul gol di Morata, che ha consegnato la vittoria ai bianconeri e che ha allontanato ancora una volta l'Inter dall'Europa, non aiuta certo la situazione. E allora ecco i nomi per il post Samir: Cech e Neto.

Quante volte ha salvato la porta nerazzurra con interventi da applausi. Certo, ora ai tifosi dell'Inter viene in mente soprattutto l'errore enorme che ha consegnato il successo alla Juve a San Siro. Una papera che non intacca il suo valore ma che di certo non lo aiuta in un momento difficile della sua carriera. Difficile perché Samir è dell'Inter ma in questo momento è lontano dall'Inter. Punta a palcoscenici più importanti, vuole sentire la 'musichetta' della Champions. In casa nerazzurra lo sanno, lo sa bene Mancini, lo sa Thohir. Per ora sulle sue tracce c'è il Manchester United. E allora non si può restare a guardare e si pensa già al portiere del futuro. L'obiettivo numero uno è Petr Cech, scivolato dietro a Courtois nelle gerarchie di Mourinho al Chelsea. Gli altri nomi sono quelli di Pepe Reina, anche se si parla di un ritorno al Napoli dello spagnolo, che al Bayern Monaco resta soprattutto a guardare. E di Neto: il dg della Juve Marotta ha già un principio d'accordo con il brasiliano della Fiorentina ma l'Inter avrebbe avuto contatti con il suo entourage. Pronta a fare lo sgarbo.