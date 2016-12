Inter, Guarin-Cina: Jiangsu più lontano, c'è lo Shanghai Shenhua

Il futuro di Fredy Guarin è sempre in bilico. Roberto Mancini non ha convocato il centrocampista colombiano per il match con il Carpi, in attesa che venga definita o meno la sua cessione. Come svelato da Claudio Raimondi su Premium Sport, è quasi del tutto sfumata la trattativa con lo Jiangsu. Le parti sono distanti e c'è pessimismo. Ma la cessione del colombiano non è da considerarsi del tutto sfumata. C'è un altro club cinese che ha messo gli occhi su Guarin.