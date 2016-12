Inter, gli addii di Brozovic e Murillo per finanziare il mercato

Gli arrivi a parametro zero di Erkin e Banega sono solo due degli acquisti di Erick Thohir per Roberto Mancini. Il tecnico nerazzurro cerca un altro centrocampista e un esterno offensivo. Ma per finanziare il mercato in entrata, bisogna cedere. Senza toccare Miranda, Perisic e Icardi. Così Brozovic e Murillo sono i due sacrificabili: con 45 milioni di euro i nerazzurri potranno iniziare a muoversi sul mercato.