Inter, giorno decisivo per Guarin: incontro con lo Jiangsu Suning

E' una giornata importante per le strategie di mercato dell' Inter che attende l'esito dell'incontro tra il procuratore di Guarin e gli emissari dello Jiangsu Suning , club che ha messo sotto contratto Luiz Adriano . Per ora il centrocampista colombiano fa muro ma il suo agente Marcelo Ferreyra si prepara comunque a incontrare i cinesi: "Vedremo cosa è meglio per tutti", ha detto a Calciomercato.it. Con la partenza di Guarin assalto a Soriano della Samp .

L'Inter ha già detto sì ai 18 milioni di euro offerti dallo Jangsu Suning per Guarin (15+3 tra prestito e riscatto). Ora, dunque, dipende tutto dal giocatore che però per il momento si oppone alla cessione: gli emissari di Liu Jin, presidente dello Jangsu Suning, partiranno da un triennale da 7 milioni di euro l'anno ma sono pronti ad arrivare a un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione.



In totale, quindi, il colombiano potrà incassare 40 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Abbastanza, probabilmente, per convincerlo a dire sì e a quel punto, in caso di risposta affermativa, l'Inter incasserebbe la cifra necessaria per presentarsi dalla Sampdoria per Soriano. Con 15 milioni di euro, Ferrero libererebbe il centrocampista e l'Inter avrebbe a disposizione quel giocatore in grado di garantire parecchi gol con gli inserimenti negli spazi: uno così, a Mancini, ancora manca.