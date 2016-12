Inter, Garay o Blind per la difesa

Nell'attesa dell'arrivo di Joao Mario, Frank de Boer ora aspetta almeno un rinforzo in difesa. Il precampionato ha mostrato molte lacune in quel reparto dell'Inter ed è per questo che il tecnico olandese ha due nomi nella testa: Blind del Manchester United e Garay dello Zenit. L'argentino ha anche il passaporto spagnolo ed è quindi comunitario. Più defilata la posizione di Mangala del Manchester City.