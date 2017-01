INTER, GAGLIARDINI HA FIRMATO FINO AL 2021

Roberto Gagliardini ha firmato il contratto che lo lega all'Inter fino al 2021. Il giocatore arriva dall'Atalanta in prestito biennale fino al 30 giugno 2018 con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. Lo comunica il club nerazzurro. "E' un sogno che si avvera, non vedo l'ora di lavorare con Pioli. Spero di dare il contributo per raggiungere obiettivi prestigiosi", le prime parole del centrocampista.