Inter, Gagliardini ha firmato fino al 2021: "È un sogno che si avvera"

Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell'Inter . Il centrocampista ha firmato il contratto fino al 2021 dopo aver sostenuto le visite mediche. Tutto definito con l'Atalanta: Gagliardini si trasferisce a Milano in prestito biennale fino al 30 giugno 2018 con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni + bonus. "E' un sogno che si avvera, non vedo l'ora di lavorare con Pioli. Spero di dare il contributo per raggiungere obiettivi prestigiosi".

Per Gagliardini mancano solo le firme: Zhang incontrerà Percassi e poi tutto diventerà ufficiale. Operazione da 27 milioni di euro, bonus compresi. Nel vertice tra nerazzurri, però, come riferito da Premium Sport, si parlerà anche di Andrea Petagna. L'attaccante è assistito da Giuseppe Riso, lo stesso procuratore di Gagliardini. L'ex Milan si sta mettendo in luce a Bergamo ed è un altro gioiello della Dea.



SOGNO MANOLAS - Suning vuole fare le cose in grande ed è pronto a investire ancora tanti milioni di euro. A giugno si penserà a rinforzare la difesa e il primo obiettivo è Kostas Manolas. Ausilio ha avviato i primi contatti con la Roma: per strapparlo ai giallorossi serviranno almeno 50 milioni. In più c'è da battere la concorrenza di Mourinho e del Manchester United che, secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, sarebbe pronto a un'offerta monstre.