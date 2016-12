Inter, Gabigol è ufficiale: ha firmato fino al 2021

Dopo aver definito l'affare nei giorni scorsi, l' Inter oggi ha ufficializzato l'acquisto di Gabriel Barbosa Almeida, meglio noto come Gabigol , che si unirà alla squadra di De Boer dopo gli impegni con la sua nazionale. "L'attaccante brasiliano classe 1996 - si legge sul sito del club - ha firmato un contratto fino al 2021 con i nerazzurri e arriva a Milano dopo quattro stagioni al Santos con cui ha vinto due volte il Campionato Paulista".

Gabigol, che settimana scorsa è stato a Milano dove ha svolto le visite mediche, è stato acquistato dall'Inter per 25 milioni di euro: 18 andranno al Santos, 7 verranno invece suddivisi tra il fondo Doyen, il procuratore Wagner Ribeiro e il padre del giocatore. Il contratto è un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.



IL COMUNICATO DELL'INTER

"Nel giorno del suo ventesimo compleanno Gabriel Barbosa Almeida diventa un giocatore dell'Inter! L'attaccante brasiliano classe 1996 - si legge sul sito del club - ha firmato un contratto fino al 2021 con i nerazzurri e arriva a Milano dopo quattro stagioni al Santos con cui ha vinto due volte il Campionato Paulista, nel 2015 e nel 2016.



Gabigol ha vestito le maglie della Seleção U15, U17, U20 e U23, prima di esordire nella Nazionale maggiore dove ha finora collezionato 4 presenze e 2 gol. Con la Nazionale olimpica verdeoro ha trionfato ai Giochi Olimpici di Rio 2016, dove ha contribuito alla conquista del primo, storico oro per il Brasile.



In attesa di poterlo ammirare nella "Scala del calcio", la società e i tifosi nerazzurri gli danno un caloroso benvenuto, augurandogli un felice compleanno e una straordinaria carriera con la maglia dell'Inter".