Inter, Felipe Melo più vicino: affare da 5 milioni

Felipe Melo all'Inter è qualcosa di più di una semplice voce di mercato. Decisiva potrebbe risultare l'amicizia che lo lega con Roberto Mancini, già suo tecnico al Galatasaray, ma anche una cifra abbordabile per l'affare. Il tutto dovrebbe sbloccarsi per circa cinque milioni di euro, con il brasiliano pronto a tornare in Serie A dopo le avventure con Fiorentina e Juventus. Si complica, invece, la trattativa per Kondogbia del Monaco.