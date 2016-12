Inter: Feghouli a giugno, Biglia e Candreva per gennaio

Un colpo prenotato per giugno, mentre per gli altri l'obiettivo è strapparli già gennaio. L' Inter è pronta a dare l'assalto alla Lazio durante il prossimo mercato invernale: Candreva , Biglia e anche Cataldi sono nel mirino del club di Thohir, disposto a nuovi sforzi per alimentare il sogno scudetto. Intanto i nerazzurri sono vicinissimi a Feghouli del Valencia , in scadenza di contratto: l'accordo è a un passo.

L'Inter ha intenzione di fare sul serio per Candreva, che nonostante un contratto fino al 2019 potrebbe decidere di cambiare aria. Con Pioli, infatti, i rapporti non sono ottimali e un'offerta concreta quantomeno verrebbe presa in considerazione. Difficile che Lotito decida di privarsi del centrocampista, ma i nerazzurri potrebbero fargli cambiare idea inserendo nell'affare anche Ranocchia, visto che i biancocelesti sono a caccia di un rinforzo importante per la difesa. L'Inter ha intenzione di battere anche le piste Biglia e Cataldi, per mettere a disposizione di Mancini almeno un centrocampista in grado di impostare la manovra.



Per quanto riguarda giugno, invece, i nerazzurri sono a un passo da Sofiane Feghouli, esterno algerino in scadenza di contratto. Come riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore tre settimane fa ha detto no all'ultima offerta del Valencia e ormai appare quasi certo un suo addio a parametro zero. Feghouli piace a molti club di Premier, tra cui l'Arsenal, ma il club di Thohir conta di bruciare la concorrenza con un contratto di quattro anni da circa 2,5-3 milioni di euro.