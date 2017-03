Inter, fatta per Bernardeschi: affare da 40 milioni

Dopo il colpo Gagliardini , prelevato a gennaio dall' Atalanta , l' Inter è pronta a mettere sotto contratto un altro giovane talento italiano in vista della prossima stagione. Si tratta di Federico Bernardeschi , per il quale - secondo quanto riferito dal Messaggero - è già stato raggiunto l'accordo con la Fiorentina , a cui andranno 40 milioni di euro. Battuta così la concorrenza della Juve, che da tempo seguiva il giocatore.

L'affare tra i nerazzurri e il club dei Della Valle sarebbe dunque già stato definito in ogni dettaglio. Il Messaggero riferisce di un'intesa da 40 milioni di euro, a cui si aggiunge un accordo tra la Fiorentina e Suning per i diritti d'immagine del calciatore in Oriente.



L'Inter, dopo Gagliardini, si assicurerebbe così un altro classe 1994 baciato dal talento. Bernardeschi, in grado di giocare su entrambe le fasce, nel modulo di Pioli si inserirebbe alla perfezione nel tridente d'attacco o, eventualmente, potrebbe agire da trequartista alle spalle di Icardi. Oltre all'intesa con la Fiorentina, l'Inter avrebbe già trovato l'accordo anche con l'agente di Bernardeschi, Beppe Bozzo. Chiaro segnale, l'ennesimo, che il gruppo Suning nella prossima stagione ha intenzione di diventare ancora più protagonista.