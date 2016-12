Inter, Erkin è pronto all'addio

Incredibile, ma vero: l'avventura di Caner Erkin all' Inter è già finita. Era solo l'1 giugno scorso quando i nerazzurri ufficializzavano il terzino svincolato dal Fenerbahce, richiesto da Mancini. Adesso, due mesi e mezzo dopo e con il cambio dell'allenatore, il turco è già ai saluti tanto che è stato pure escluso dall'Inter Night in cui la dirigenza ha presentato la squadra e i nuovi acquisti ai tifosi. Su di lui c'è il Southampton .

La dirigenza nerazzurra gli sta trovando una sistemazione e spera anche in una piccola plusvalenza. Nelle ultime ore si sono fatti avanti gli inglesi che potrebbero anche offrire un paio di milioni per il cartellino. Alla finestra anche Betis Siviglia e Zenit San Pietroburgo. La sua partenza non è più un mistero e anche la fidanzata ha lasciato un segnale importante: "La situazione non è chiara, ma io lo seguirò ovunque andrà".



Voluto da Mancini, Erkin è stato bocciato da De Boer. Da due settimane, infatti, l'esterno ex Fenerbahce è completamente sparito dai radar. Per sostituirlo i nerazzurri sognano Criscito.