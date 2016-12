28 gennaio 2016 Inter, Eder alle visite mediche. Poi firma e presentazione Soriano è stato bloccato per giugno. E alle porte cʼè Banega

Eder è praticamente un giocatore dell'Inter, Soriano lo sarà a giugno e con lui arriverà anche Banega per il quale l'Inter sta provando ad anticipare la chiusura dell'affare già in questa finestra di mercato. E' la sintesi della giornata nerazzurra, con un acquisto chiuso - tutto pronto per visite mediche e firma dell'attaccante - e due "prenotati". Il tutto mentre Ranocchia passa alla Sampdoria, "sparring partner" d'eccezione della giornata interista del mercato.

SORIANO: "A GENNAIO NON MI MUOVO"Non sarà Soriano il rinforzo di gennaio per il centrocampo dell'Inter: "Non mi muovo dalla Samp per ora" ha detto ai microfoni di Mediaset Premium. Su Eder: "Non so se se ne va...".

EDER SI SFOGA: "MI HANNO IMPACCHETTATO"Con la cessione ormai definita, Eder si sfoga contro la Sampdoria: "Mi hanno impacchettato e la società ha accettato sia l'offerta del Leicester che dell'Inter. Ora devo decidere cosa fare ma l'affare andrà in porto: 13 milioni sono tanti, il club me l'ha detto. E' stato bello vivere questi anni alla Samp, in ogni caso se vado via sarà nell'ultimo giorno di mercato". Il brasiliano avrebbe raccontato queste cose a un amico, in una telefonata privata diventata però presto pubblica.

ICARDI: "EDER? NON SO NULLA"Mauro Icardi, a margine dell'evento "Derby per la pace", non ha voluto commentare le notizie su Eder: "Di queste cose non so nulla, chiedete a Zanetti o Ausilio"

ZANETTI: BANEGA? HO IL SUO NUMEROIl vicepresidente Javier Zanetti ha fatto il punto-mercato a proposito di Banega, 27 anni, centrocampista argentino del Siviglia: "Per rispetto dei giocatori che abbiamo, non credo si possa parlare di Banega per gennaio. Diciamo che è un giocatore che interessa per la prossima stagione, lo conosco bene. E non vado oltre".

SORIANO BLOCCATO PER GIUGNONon solo l'arrivo di Eder e l'addio di Ranocchia. L'Inter ha bloccato Soriano per giugno.

EDER, DOMANI LE VISITE MEDICHEEder è praticamente un giocatore dell'Inter. L'attacante è atteso domani a Milano per visite mediche, firma e presentazione.

RANOCCHIA, UFFICIALE ALLA SAMPAdesso è ufficiale: Andrea Ranocchia è un giocatore della Sampdoria. Notizia confermata anche da Massimo Ferrero all'uscita dalla sede dell'avvocato nerazzurro: "Sì, lo abbiamo preso".

FINITO L'INCONTRO CON FERREROE' terminato l'incontro tra Massimo Ferrero e l'Inter. Le parti sono molto vicine. I blucerchiati ora devono trovare un dopo Eder: si parla di Seferovic, ex Fiorentina, oggi all'Eintracht Francoforte.

MONTOYA VERSO IL BETISIl Betis sta per chiudere l'affare Martin Montoya, esterno in uscita dall'Inter dopo sei mesi. Diario As infatti dice che il club di Siviglia potrebbe chiudere già oggi la trattativa e già domani Montoya potrebbe arrivare in squadra.

TENTATIVO PER BANEGAObiettivo per giugno a parametro zero, ma sogno già per il mercato di gennaio. L'Inter, una volta risolta la questione Eder, proverà a portare da subito Banega in Italia. Difficile, molto difficile, convincere il Siviglia.



IL NORWICH VUOLE SANTONIl Norwich City sul terzino dell'Inter Davide Santon, che in caso di addio potrebbe essere sostituito da Jacopo Sala dell'Hellas Verona. Su Santon si registrano movimenti nella zona dell'ufficio dell'avvocato Cappellini, legale dell'Inter.

EDER, SI CHIUDEPoco dopo le 13, come ha riportato il nostro Niccolò Ceccarini, Massimo Ferrero è entrato nella sede dell'avvocato dell'Inter, Cappellini, in corso Monforte. Si è arrivati al momento delle firme: Eder è a un passo dai nerazzurri.

EDER: LA SAMP A MILANOIl ds della Sampdoria Carlo Osti e il presidente blucerchiato Ferrero sono arrivati Milano poco dopo le 11 in un hotel in piazza della Repubblica. È quindi in corso la riunione decisiva per la trattativa che porterà Eder all'Inter.

LE CIFRE DELL'OPERAZIONEQuesta la formula che l'Inter cerca di spuntare per Eder. Prestito oneroso da 2 milioni, riscatto obbligatorio a giugno 2017 fissato a 10 milioni più un bonus da 1 milione legato alle prestazioni del giocatore.