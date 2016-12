Inter, ecco il regista: Camacho nel mirino

18:06 - L'Inter è pronta a scatenarsi sul mercato per mettere a disposizione di Roberto Mancini quei rinforzi necessari per provare a dare l'assalto al terzo posto. Oltre a un paio d'esterni d'attacco (Cerci, come noto, è l'obiettivo numero uno), il tecnico nerazzurro vuole anche un regista in mezzo al campo già a partire da gennaio. L'ultimo obiettivo si chiama Ignacio Camacho, spagnolo del Malaga classe 1990.

L'operazione Camacho sarà possibile soprattutto in caso di cessione di Guarin, che resta nel mirino del Valencia. Ma, anche senza la partenza del colombiano, Thohir potrebbe decidere di compiere uno sforzo economico per soddisfare le richieste di Mancini. Il 24enne del Malaga, già nel giro della nazionale spagnola, è esattamente quel regista davanti alla difesa che all'Inter in questo momento manca. Un altro rinforzo potrebbe arrivare dal Manchester United, pronto a liberare in prestito il baby Januzaj, in modo che possa crescere giocando con più continuità. Il belga, classe 1995, è un esterno d'attacco (in grado di fare anche la mezz'ala) che si incastrerebbe alla perfezione nel 4-3-3 che ha in mente Mancini.