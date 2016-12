Inter, ecco il primo colpo: Alex Telles

Arrivato in Europa nel 2014 proprio nel club turco, l'esterno brasiliano è stato uno dei punti fermi della squadra allenata da Mancini, che ora vuole portarlo a Milano per puntellare la fascia sinistra. Mancino, Telles può giocare sia nella difesa a quattro come terzino, sia in posizione più avanzata come tornante, garantendo spinta e continuità di rendimento per il gioco propositivo del Mancio. Sul giocatore nell'ultimo periodo si era fatta sotto anche la Juventus, ma l'ottimo rapporto tra il brasiliano e Mancini ha sbaragliato la concorrenza. Per Telles all'Inter ormai è fatta. Mancano solo gli ultimi dettagli da limare. Al Gala andranno 7,5 milioni. Mancini mette la freccia a sinistra...