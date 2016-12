Inter, ecco il difensore: è Rhodolfo

08:06 - L'Inter ha scelto Rhodolfo. Accelerazione fortissima nella seconda parte della giornata dopo il no della Dinamo Kiev per Vida. I contatti intensi tra Inter e Gremio sono sfociati in un accordo di massima per il quale manca solo il via libera di Thohir, via libera che arriverà nonappena il presidente sbarcherà a Giacarta. Queste le cifre dell'affare: prestito oneroso di sei mesi a 350mila euro e diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 4.5.

Il giocatore dovrebbe essere a Milano già nelle prossime ore, forse addirittura venerdì. Visite mediche prenotate per lunedì. L'ipotesi Vida si è incagliata sulla formula del trasferimento: il presidente Surkis era disposto a cedere il difensore croato solamente a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 7 milioni.



L'Inter, intanto, ha riaperto la pista che porta a Lass Diarra. La Lokomotiv Mosca sembra aver accettato il prestito secco e l'affare si può far.e