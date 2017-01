INTER E JUVENTUS SI SFIDANO PER BERARDI

Secondo quanto riporta Tuttosport, il nuovo modulo della Juventus potrebbe riaprire le porte ad un trasferimento di Domenico Berardi in bianconero. Il club di Corso Galileo Ferraris dovrà rivedere le proprie strategie di mercato estivo in funzione del 4-2-3-1 adottato da Allegri e potrebbe essere la volta buona per portare il talento del Sassuolo alla Vecchia Signora. C'è pero da battere la concorrenza dell'Inter che ha già pianificato una svolta italiana in cui rientra non solo Berardi ma anche Federico Bernardeschi.