Inter, è fatta per il ritorno di Santon

00:23 - Un rinforzo in difesa per l'Inter di Mancini e si tratta di un ritorno a casa. E' praticamente fatta per il rientro in nerazzurro dal Newcastle di Davide Santon. Il terzino classe 1991 arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto dopo un numero di gare da definire (si parla di 4 milioni dopo 13 presenze). Il 'bambino', come lo chiamava Mourinho, si è trasferito ai Magpies nell'agosto 2011 firmando un contratto quinquennale.

Dopo la partita persa con il Sassuolo, in sede si sono ritrovati Mancini, il dg Fassone e il ds Ausilio per l'ennesimo vertice di mercato. L'Inter aspettava una risposta dal Newcastle per il prestito di Santon, cresciuto in nerazzurro e partito nel 2011 alla volta dell'Inghilterra. E la risposta positiva è arrivata. Mancini potrà contare su un giocatore duttile e utilizzabile su entrambe le fasce e che, essendo vissuto nel vivaio nerazzurro, potrà essere iscritto nelle liste Uefa.



Ora Mancini si aspetta ancora un difensore centrale. In questi giorni si è parlato molto di Rhodolfo del Gremio ma il giocatore non convince pienamente lo staff nerazzurro soprattutto alle cifre richieste dal club brasiliano. Un altro nome è quello di Micah Richards della Fiorentina, in grado di poter fare anche il terzino e già allenato dal tecnico nerazzurro ai tempi del City. Capitolo Cassano: la pista resta tiepida.