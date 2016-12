Inter, due nomi per la fascia sinistra: Siqueira e Zukanovic

11:55 - L'Inter comincia a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione, quando non sarà più consentito fallire. Le prime mosse riguardano la fascia sinistra di difesa, per la quale i nerazzurri hanno messo nel mirino due giocatori: Siqueira dell'Atletico Madrid e Zukanovic del Chievo. Il primo è un vecchio pallino dell'Inter e potrebbe lasciare gli spagnoli a fine stagione; per il secondo, osservato più volte, c'è già un'intesa di massima.

Roberto Mancini ha intenzione di rinforzare la fascia sinistra, dove Dodò e Nagatomo non convincono e sono già stati bocciati dal tecnico. Siqueira è un profilo che piace al Mancio: ottimo in fase di spinta ma concentrato anche in difesa. Brasiliano ma col passaporto comunitario, 29 anni, Siqueira ha un passato nella Primavera dell'Inter e, secondo quanto riferito da Tuttosport, tra il giocatore e il club di Thohir ci sarebbe una sorta di patto non scritto: nel caso in cui lasciasse l'Atletico Madrid - è possibile anche la formula del prestito -, lo farà soltanto per i nerazzurri.



L'altro nome è quello di Ervin Zukanovic, protagonista in questa stagione col Chievo. Il bosniaco, 28 anni, è in prestito dal Gent (400mila euro), con riscatto fissato a un milione di euro. Il club di Campedelli - riferisce la Gazzetta dello Sport - potrebbe riscattarlo per poi cederlo all'Inter in cambio di 3,5 milioni. Tra il terzino e i nerazzurri ci sarebbe già un accordo sulla parola, che in estate potrebbe trasformarsi in un contratto nero su bianco.