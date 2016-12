Inter, derby col Milan per Candreva

Dopo quello per Kondogbia , nell'estate 2015, potrebbe esserci un altro derby di mercato tra Inter e Milan . Questa volta per Candreva , che a giugno lascerà la Lazio e che Claudio Lotito valuta 20 milioni di euro. Un giocatore che tatticamente farebbe comodo sia ai nerazzurri sia ai rossoneri. Lo scrive Il Corriere della Sera. Inoltre, continua il lavoro di Roberto Mancini per individuare i nomi adatti per il suo 4-2-3-1.

Senza la Champions League, Ljiajc è destinato a tornare alla Roma. Da valutare una cessione di Icardi se dovesse arrivare dall'estero un'offerta da 40 milioni di euro. Nelle scorse settimane si erano fatto il nome di Pavoletti del Genoa, ma bisogna dire che l'argentino è di un altro livello. A Mancini servono giocatori in gradi di poter essere schierati in un 4-2-3-1. Dall'Inghilterra continuano a fare il nome di Mata, che potrebbe lasciare il Manchester United dopo l'arrivo di José Mourinho. Allo spagnolo, Candreva e Perisic, bisogna aggiungere Soriano, già opzionato per giugno dalla Sampdoria. E per il centrocampo è già praticamente fatta per Banega del Valencia.