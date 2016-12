Inter, dal Portogallo sono sicuri: Nani è a un passo

Dal Portogallo sono sicuri: Nani è vicinissimo all' Inter . Già accostato in passato al club di corso Vittorio Emanuele , l'esterno del Fenerbahce ha una clausola di 8 milioni di euro. Così il portoghese ex Manchester United , deluso dalla sua esperienza in Turchia , sbarcherebbe finalmente in Italia. Lo riporta O Jogo. Piace anche Almiron , 22enne paraguaiano del Lanus: offerti 3 milioni, ma gli argentini ne vogliono 5.

Come riporta Tuttosport, Almiron è extracomunitario, anche se il suo procuratore ha annunciato che proverà a ottenere il passaporto spagnolo: Così il giocatore potrebbe finire un anno in prestito (Bologna, Sampdoria, Chievo o Crotone) prima di approdare in nerazzurro. Si lavora anche per la difesa. Per Vrsaljko e Acerbi potrebbe essere Ranocchia una pedina fondamentale da inserire nella trattativa. In attacco, oltre a Candreva, piace anche Berardi. Ma l'esterno, corteggiatissimo dalla Juve, vuole restare al Sassuolo.