Inter, dal Brasile: Gabigol vuole tornare al Santos

Restare all'Inter e continuare ad allenarsi in attesa di trovare finalmente spazio oppure optare per il prestito, salutare tutto e tutti seppur momentaneamente e giocare con continuità? Ecco il "dilemma Gabigol": Inter o non Inter (per sei mesi, si intende)? Che fare, dunque? Le voci si rincorrono, il ragazzo non gioca - ieri sera con la Fiorentina pareva essere la volta buona ma l'andamento folle del match ha poi portato Pioli verso altre decisioni - le parole si sprecano, il tempo passa e le perplessità pure.



In questo "vuoto", in questa "assenza" dai tabellini, galleggiano così le mezze verità, le supposizioni, le presunte indiscrezioni. L'ultima arriva dal Brasile, fonte Lance!, non certo l'ultimo giornale sportivo: Gabigol vuole tornare al Santos per disputare la Libertadores. Via dunque a gennaio per rientrare più pronto a Milano dopo sei mesi di campo. Il tutto menzionando "persone vicine al giocatore che già avrebbero avviato i primi contatti con la dirigenza del Santos".



Ipotesti suggestiva, sicuramente plausibile, che però è stata smentita categoricamente dall'agente dell'attaccante interista Wagner Ribeiro. Nulla di vero, secondo il procuratore, perché Gabriel Barbosa non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Pinetina. E allora? Allora non resta che aspettare. Magari già venerdì al San Paolo contro il Napoli potrebbe scattare finalmente l'ora di Gabigol. Difficile ma non impossibile.