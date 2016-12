Inter, Conte ti rende da Oscar: per il brasiliano servono 35 milioni

In attesa di definire l'affare Candreva e di avere qualche certezza sul futuro di Icardi , il nome caldo in casa Inter è quello di Oscar , trequartista brasiliano del Chelsea classe 1991. Secondo il Sun, Antonio Conte avrebbe aperto alla cessione del giocatore, il cui contratto scade nel 2019, ma il Chelsea chiede 35 milioni di euro. I nerazzurri hanno fatto un primo sondaggio e stanno studiando come impostare la trattativa.

Il profilo di Oscar, esploso nell'Internacional e poi protagonista al Mondiale under-20 2011 con la tripletta in finale al Portogallo, piace molto al gruppo Suning, che è alla caccia di giocatori giovani e di grande qualità. Il Chelsea sta per rinnovare il contratto a Willian e punterà forte su Hazard, con Pedro e Cuadrado come alternative di lusso, perciò Antonio Conte non si opporrebbe alla cessione del brasiliano, ma 35 milioni sono troppi per la società nerazzurra, che sta studiando come impostare la trattativa. I nerazzurri potrebbero offrire agli inglesi un prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra da fissare, ma per il momento è solo una suggestione, per quanto intrigante. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.