29 agosto 2016 19:06 Inter, Conte offre Fabregas per Brozovic Due idee per la difesa di de Boer: Caceres e Criscito

A tre giorni dalla fine del mercato, in casa Inter tiene sempre banco il futuro di Brozovic. L'ultimo tentativo è quello del Chelsea, che offre Fabregas per avere il croato e soffiarlo alla Juventus. Nelle ultime ore, via Twitter, lo spagnolo ha smentito dei malumori con Antonio Conte, ma potrebbe comunque lasciare Londra e la Premier League per approdare ad Appiano Gentile. Inoltre, per de Boer due idee per la difesa: Caceres e Criscito.

Fabregas sembra non rientrare nei piani dei Blues, tanto che appunto l'ultima idea di Conte è girarlo al club di corso Vittorio Emanuele. Da parte sua, il regista ex Arsenal e Barcellona giura grande amore al Chelsea e smentisce ogni forma di incomprensione con l'ex ct della Nazionale. Brozovic piace molto alla Juventus, ma l'Inter (e nel pregara ieri Piero Ausilio è stato chiaro) non ha nessuna intenzione di cederlo in Italia. Beppe Marotta se ne farà una ragione.



Capitolo difesa: il reparto arretrato è uno dei punti deboli della squadra di de Boer. Si sta setacciando il mercato per individuare i rinforzi giusti. Blind e Garay (ma è corteggiato dal Valencia) restano in lista, ma ci sono due nomi nuovi: Caceres e Criscito. Il primo è svincolato dal 30 giugno ed è seguito da Roma, Napoli e Fiorentina; il secondo ha tantissima voglia di rientrare in Italia dopo i 5 anni in Russia.