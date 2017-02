INTER, CONTATTI PER SCHICK

L'incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e l'avvocato Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Ferrero, ha avuto come tema principale Patrik Schick. Il centravanti ceco piace ai nerazzurri più di Muriel e, dopo il via libera della società ligure per parlare con l'agente dell'ex Sparta Praga, il club di Corso Vittorio Emanuele è fiducioso sul buon esito della trattativa. Il prezzo stabilito da Ferrero per lasciar partire l'attaccante è di 25 milioni. Lo riporta calciomercato.com.