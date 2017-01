Come chiesto da Pioli, l'Inter si sta concentrando sulle cessioni. In particolare tiene banco la questione Ranocchia, pronto a salutare nuovamente i nerazzurri. Stando a Tuttosport, in Italia il difensore piace a Sassuolo, Bologna e Palermo, ma, visto l'ingaggio del giocatore, la destinazione del centrale sembra essere comunque l'estero. In particolare, sulle sue tracce ci sarebbe lo Zenit San Pietroburgo, con cui sono già stati avviati dei contatti.