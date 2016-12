Inter, colloquio Thohir-Moratti sul futuro di Mazzarri 

15:37 - Ci sono dei segnali di agitazione in casa Inter. Fino a questo punto il muro di solidarietà eretto a sostegno di Walter Mazzarri tiene, ma Erick Thohir comincia a porsi degli interrogativi. Il nostro Paolo Bargiggia, nel corso dell'edizione delle 13 di Sportmediaset, ha rivelato che il patron indonesiano ne ha parlato con Massimo Moratti in una telefonata. Risultati a parte, è un po' preoccupato per il grande freddo tra l'allenatore, superpagato e con il contratto rinnovato in estate, e il popolo nerazzurro. La partita con il Napoli per Mazzarri diventa a questo punto una sliding door. In tribuna ci sarà anche David Moyes che sarà accompagnati dal fratello e sono già accreditati. L'ombra dell'ex tecnico del Manchester United su Mazzarri? Scenario da non trascurare. Come il gradimento di Thohir per Walter Zenga.