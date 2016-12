Inter, casting allenatore: Suning "vaglia" Pioli

Alla linea della "normalizzazione" pare dunque si sia aggiunto nelle ultime ore anche il tycoon indonesiano, probabilmente scottato dalla scelta De Boer fatta ad agosto. In ogni caso la successione rimane ancora aperta. Eccezione fatta per Leonardo, che ieri si è chiamato fuori, i nomi sono sempre gli stessi. Certo, in pole resta sempre l'ex tecnico della Lazio, che anche ieri si è sentito con Zanetti e Ausilio, ma non si può escludere comunque la pista estera. Perché, alla fine, sarà la proprietà cinese a pronunciare l'ultima parola e questo avverrà solo dopo aver sondato il terreno anche con Marcelino (ex tecnico del Villarreal, club col quale ha rotto lo scorso agosto) e con l'intramontabile Hiddink. Il casting è iniziato (non dimentichiamoci che tra gli italiani resta in corsa anche Guidolin), nel week-end la sua chiusura e la decisione.