Inter-Candreva, primo tentativo con la Lazio

Antonio Candreva rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter. Roberto Mancini vuole un esterno destro e il centrocampista, sempre più vicino all'addio alla Lazio, è il giocatore più indicato per ricoprire quel ruolo in nerazzurro. Più defilati Berardi del Sassuolo e Gabbiadini del Napoli. Erick Thohir è pronto a offrire a Claudio Lotito un conguaglio in denaro più Ranocchia e Biabiany per abbassare la richiesta da 25 milioni di euro.