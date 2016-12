Inter-Candreva, passi avanti e c'è il sì del giocatore

Serve ancora molta diplomazia per convincere il presidente della Lazio ad accettare i 22 milioni di euro. "Se c'è l'accordo per Candreva? Dovete chiedere ad Ausilio, non a me. Devono parlare le due società e speriamo che lo facciano nei prossimi giorni. Il giocatore ha espresso il suo desiderio? Finché è un giocatore della Lazio non rilascia dichiarazioni. Inter una destinazione gradita? Vediamo, vediamo...", le parole di Pastorello ai microfoni di Premium Sport.

Piero Ausilio, diesse interista, si appresta così a volare in America, lunedì, per raggiungere la squadra e prendere parte al summit di mercato con Mancini, Thohir e il gruppo Suning, e ottenere -fra le tante questioni in discussione- il sì della dirigenza per l'acquisto di Candreva. Magari dicendo sì ai 25 milioni chiesti da Lotito.