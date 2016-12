Inter-Candreva: l'offerta sale a 20 milioni con i bonus

Roberto Mancini non molla Candreva, soprattutto dopo la bella prestazione messa in campo contro il Belgio al debutto di Euro2016. Claudio Lotito continua a volere 25 milioni di euro, ma l'Inter ora ha alzato l'offerta a 20 milioni bonus compresi. Quindi, le due società si stanno venendo incontro. Nani è il piano B: in Portogallo insistono sull'esito dell'affare per l'esterno del Fenerbahce, in gol contro l'Islanda con la sua Nazionale.