Inter, Candreva incontra Lotito

Roberto Mancini vuole un esterno e l'Inter continua a lavorare per arrivare a uno tra Candreva e Berardi. E proprio sul fronte biancoceleste, in giornata, potrebbero arrivare delle novità. Il procuratore di Candreva incontrerà Claudio Lotito a Bordeaux: il presidente della Lazio continua a chiedere 25 milioni di euro. L'Inter si è spinta fino a 18 più 2 di bonus. In realtà a Formello sperano in un'asta che coinvolga Napoli e Chelsea.