Inter, Calleri si annuncia: "Devo solo firmare"

A meno di clamorosi ripensamenti, sarà quindi Jonathan Calleri il primo colpo del mercato invernale. L'attaccante del Boca, però, difficilmente si fermerà a Milano, perché verrà girato in prestito per sei mesi (probabilmente al Bologna) per prendere confidenza con il campionato italiano. A questo punto anche il ragazzo, indeciso tra Serie A e Premier League (lo vuole il Chelsea) sembra essersi convinto in favore dei nerazzurri.



Le parole rilasciate a Telam sono in pratica un addio al club xeneize: "Sono felice di come mi ha trattato il Boca, un club grandissimo. Mi piacerebbe giocare la Copa Libertadores, ma so che è complicato. Torna Osvaldo e io vorrei giocare, avere continuità. Per questo, e per il fatto che il Boca ha praticamente chiuso con l'Inter, mi sembra difficile che io continui a giocare qui".