Inter, Calleri arriva martedì: firma, poi va al Bologna

Gli scrupoli del giocatore sono stati spazzati via dall'imminente ritorno al Boca di Pablo Daniel Osvaldo. Calleri, come più volte annunciato, non avrebbe accettato un trasferimento che lo avrebbe costretto in panchina: il dubbio era quindi legato al fatto di rimanere per giocare la Libertadores. La possibilità di fare esperienza in Serie A con il Bologna lo ha convinto.



L'offerta di 12 milioni di dollari dell'Inter ha convinto anche il Boca. Come riporta sempre Olé, "Calleri crede che sia il momento giusto per trasferirsi in Europa. Per questo ha già prenotato e organizzato il viaggio per Milano". Calleri in questi giorni si allenerà regolarmente con il Boca, perché non è ancora stato firmato alcun documento. Quando il presidente Angelici tornerà a Buenos Aires, darà il via libera all'attaccante.



Calleri volerà a Milano accompagnato dalla mamma Bettina e da alcuni amici. Firmerà con l'Inter per cinque stagioni, poi resterà nel capoluogo lombardo per assistere, il 6 gennaio, al match di San Siro tra Milan e Bologna, la sua futura squadra. Lo scorso lunedì ha concluso le pratiche per preparare il trasferimento in Europa (tra le quali quella legata alla patente): tutto ok anche per quanto riguarda il passaporto comunitario, grazie al nonno paterno.