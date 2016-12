Inter: c'è una strategia per avere Lamela

Dopo una stagione, l'Inter ripensa a Lamela del Tottenham. Il Corriere dello Sport parla della strategia del club di corso Vittorio Emanuele per l'argentino, che in Italia ha già indossato la maglia della Roma . Il suo contratto è in scadenza nel 2018 e ha una valutazione di 25 milioni di euro. Serve una cessione importante e l'indiziato numero uno, come ormai da tempo, è Brozovic, che piace tanto alla Premier League e all' Atletico Madrid.

Non solo Brozovic, ma anche Murillo e Jovetic. Il difensore piace al Leicester e allo Zenit, ma il colombiano vorrebbe restare a Milano. Per la difesa, come riporta Tuttosport, si lavora con il Sassuolo sia per Acerbi (in passato ha giocato nel Milan) sia per Vrsaljko, che piace tanto al Napoli e all'Atletico Madrid. In uscita ci sarebbe anche Felipe Melo: dalla Turchia scrivono di un contatto tra il centrocampista brasiliano e la dirigenza del Galatasaray per sondare il terreno su un suo possibile ritorno.