Inter, c'è ottimismo per Gabriel Jesus

All'Inter c'è grande ottimismo per Gabriel Jesus. Non è una trattativa facile perché sul brasiliano c'è anche il Real Madrid, pronto a lasciarlo in Brasile fino al 31 dicembre 2017 pagando 34 milioni di euro per il cartellino. I nerazzurri replicano con 30 milioni di euro lasciandolo al Palmeiras fino al dicembre 2016. Da tempo il giocatore aveva espresso il suo gradimento al trasferimento a Milano, sponda nerazzurra.