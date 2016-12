Inter, c'è ottimismo per Gabriel Jesus

Il lungo viaggio in Brasile di Giovanni Branchini, l'agente che ha il mandato di Gabriel Jesus per l'Europa, è terminato e dal Brasile il noto procuratore porta solo buone notizie per Suning. I contatti con il ragazzo e la sua famiglia sarebbero stati positivi e l'ottimismo per il sì del giocatore prevale sul pessimismo e la forte concorrenza da battere.



E' proprio l'interesse dei maggiori club europei l'ostacolo più grosso alla chiusura della trattativa. In casa Inter possono anche andare oltre ai 25 milioni della prima clausola di Jesus (quella che vale solo per Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Psg e Bayern), ma non possono competere nel breve periodo con il progetto delle big europee. Per questo si lavora anche per esaudire le richieste del Palmeiras, che vorrebbe tenere il suo campioncino fino a fine anno per giocarsi tutte le carte nel Brasilerao.



I nerazzurri sono quindi in vantaggio, ma la strada è ancora lunga. Branchini, dopo una rapida consultazione con Ausilio, aggiornerà anche gli altri club e raccoglierà eventuali rilanci. Proprio quello che vuole il Palmeiras: un'asta per valorizzare al massimo il 30% che entrerà nelle sue casse dalla cessione dell'astro nascente. Che, dal canto suo, continua a segnare e a fare assist. "Io in Europa? È già tutto chiaro - ha detto nel post partita -. Il mio desiderio è quello di restare al Palmeiras. Ho grande fiducia nel mio lavoro, in quello della squadra e in quello del tecnico Cuca. Siamo un ottimo gruppo e, come ho sempre detto, la verità è che voglio rimanere ancora qui senza pensare troppo all'Europa. Questo è sempre stato il mio desiderio. La mia attenzione, oggi, è tutta per il Palmeiras: stiamo lottando per vincere il campionato e qui sono molto felice". Parole di circostanza che non spaventano i nerazzurri.