Inter: c'è il sì per Candreva, ma Suning punta Joao Mario

Nelle prossime ore potrebbe arrivare il 'sì' definitivo della Lazio per la cessione di Candreva all'Inter. Il giocatore è già convinto da tempo e, forse anche per cercare di sanare il rapporto con Mancini, Suning ha deciso di offrire 25 milioni (21+bonus) per il laterale. Per Candreva, che domenica potrebbe sostenere le visite, è pronto un quadriennale da 2,7 milioni. Intanto l'Inter è tornata a lavorare su Lassana Diarra del Marsiglia e soprattutto su Joao Mario.

L'AFFARE DIARRAIl centrocampista francese Diarra costa 5 milioni di euro ed è intenzionato a lasciare il Marsiglia. In alternativa, i nerazzurri possono virare su Soriano della Sampdoria o su Paredes, valutato 15 milioni dalla Roma.

Nel frattempo la Lazio ha già individuato il sostituto di Antonio Candreva. Si tratta dell'esterno francese del Newcastle Florian Thauvin, talentuoso mancino di 23 anni. Se Lotito dovesse mettere le mani sull'ex Marsiglia, la trattativa con l'Inter per Candreva potrebbe sbloccarsi definitivamente. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, è in contatto con i dirigenti dell'Inter. Il pagamento del cartellino di Candreva verrà effettuato in quattro rate.