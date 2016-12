14 giugno 2016 14:08 Inter, Brozovic: "Voglio rimanere, non so se vogliono vendermi" Il futuro del croato è in bilico: lo vogliono in tanti, i nerazzurri ci pensano

Marcelo Brozovic e l'Inter, una storia ancora da definire. Dal ritiro della Croazia filtrano le dichiarazioni del centrocampista, che giura di voler proseguire la sua avventura in nerazzurro: "Se voglio restare all'Inter? Certo che sì, ma se devo essere sincero non conosco i progetti della società". Parole che dicono molto sulla situazione di stallo: il croato sa che l'Inter, nel caso in cui arrivasse una proposta irrinunciabile, potrebbe cederlo.



Perché il nome di Brozovic è sulla lista dei possibili partenti? Per due semplici motivi: innanzitutto il croato ha mercato, e le squadre che lo seguono sono di nome e quindi con budget importanti. Poi perché il prezzo di Marcelo è alto e garantirebbe all'Inter una super plusvalenza, autentico ossigeno per il bilancio dei nerazzurri. Brozovic è arrivato nel gennaio 2015 per una cifra complessiva di circa 10 milioni. Ora la valutazione è schizzata e un ottimo Europeo con la Croazia (e le premesse vanno in quel senso) potrebbe portare il valore di Brozovic a 30 milioni di euro.