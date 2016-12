Inter, Brozovic: "Restare? Vedremo dopo l'Europeo"

E' un buon momento per Brozovic, che ha trovato continuità con l'Inter e anche con la nazionale croata. "Ora va tutto molto bene - dice il centrocampista al portale Jutarnji -. La classifica dell'Inter? Non sono soddisfatto, dovevamo essere tra le prime tre". Alcuni rumors lo danno all'Arsenal nella prossima stagione: "Ho letto, ma ora sono un giocatore dell'Inter e sono completamente concentrato sulla mia squadra. Restare? Tutto è possibile, vedremo".