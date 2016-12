Inter, Brozovic blocca Joao Mario: rispunta Ramires

Brusca frenata quindi nella trattativa per Joao Mario, che resta comunque in piedi ma è legata alla cessione di Marcelo Brozovic. Un’ipotesi assolutamente concreta quella di vendere il croato, ma la destinazione non sarà la Juventus: anche per Brozovic vale infatti il discorso fatto per Icardi, la nuova proprietà non vuole rafforzare una diretta concorrente per lo scudetto, neanche davanti a grandi cifre. I nerazzurri hanno fissato un prezzo base per Brozovic di circa 30 milioni e aspettano un acquirente dall'Inghilterra, dove il croato piace a Chelsea, Arsenal e Liverpool, ma anche Everton e Stoke City. Visti i tempi stretti, alla fine del mercato mancano 14 giorni, i nerazzurri si stanno comunque cautelando in caso non riuscissero a prendere Joao Mario e, sempre secondo il Corriere dello Sport, Kia Joorabchian sarebbe pronto a portare a Milano il suo assistito Ramires, brasiliano classe 1987 che a gennaio ha lasciato il Chelsea per andare a giocare in Cina nel Jiangsu Suning.

In caso di arrivo di Ramires, però, si chiuderebbe ogni porta per Gabigol, perchè il centrocampista ex Chelsea è extracomunitario. L'Inter potrebbe comunque provare a chiudere per il talentuoso attaccante brasiliano per il prossimo anno, ma su di lui c'è l'interesse fortissimo anche del Manchester United di Mourinho. La trattativa è complicata e allora De Boer ha fatto un un sondaggio in casa Barcellona per Munir, ala classe 1995 che piace tantissimo a Luis Enrique (è andato anche in gol nella Supercoppa Europea contro il Siviglia) ma in blaugrana trova poco spazio, La filosofia di gioco di De Boer è simile a quella del tecnico azulgrana e a Barcellona potrebbero decidere di dare il talento spagnolo in prestito ai nerazzurri per una o due stagioni.

Capitolo difesa: i nerazzurri sono sempre alla ricerca di un difensore giovane ma già esperto e di sicuro affidamento e il nome giusto sembra essere quello di Daley Blind, nazionale olandese classe 1990 del Manchester United. Secondo il Daily Mail, il centrale avrebbe già dato il suo gradimento ad un trasferimento alla corte del connazionale Frank De Boer non essendo sicuro di un posto da titolare a Old Trafford con l'arrivo di Jose Mourinho.