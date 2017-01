Il calciomercato dell'Inter si chiude con un arrivo inaspettato e un rifiuto a sorpresa. Al posto di Andrea Ranocchia, ceduto all'Hull, sbarca a Milano il primo australiano della storia nerazzurra: Trent Lucas Sainsbury dallo Jiangsu Suning. Il difensore arriva in prestito fino al 30 giugno 2017. Jonathan Biabiany ha invece detto no al Chelsea di Conte. Via in prestito i giovani Donkor e Tassi. A luglio il sogno è Manolas.